В Рязани 24 января отключат холодную воду на двух улицах

24 января в Рязани не будет холодной воды на двух улицах и еще на одной снизят напор. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

улица Голенчинское шоссе, дом № 15 (ГБУ РО ОКПТД);

улица Светлый проезд, дома № 5, № 7, № 9, № 15, № 17, № 19 корпус 1, № 19, № 21 корпус 1, № 21, № 23, № 25, № 29, № 33, № 37, № 39, № 41, № 43, № 45.

Кроме этого, в поселке Телецентр снизят подачу холодной воды.