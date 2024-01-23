В России увеличат соцвыплаты и меры поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны

В феврале размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны повысят на 7,4%.

В России увеличат соцвыплаты и меры поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом пишет LIFE.

С 1 февраля в России увеличится размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Отмечается, что в прошлом году средний размер пенсии у инвалидов Великой Отечественной войны превысил 38 тысяч рублей, у участников войны с инвалидностью — 52 тысячи рублей, а у вдов погибших бойцов — 34 тысячи рублей.

В феврале размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны повысят на 7,4%.