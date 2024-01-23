В России увеличат соцвыплаты и меры поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны
В феврале размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны повысят на 7,4%.
В России увеличат соцвыплаты и меры поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом
С 1 февраля в России увеличится размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Отмечается, что в прошлом году средний размер пенсии у инвалидов Великой Отечественной войны превысил 38 тысяч рублей, у участников войны с инвалидностью — 52 тысячи рублей, а у вдов погибших бойцов — 34 тысячи рублей.
В феврале размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны повысят на 7,4%.