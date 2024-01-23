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В работе Youtube произошел сбой
По состоянию на 22:32 мск о сбоях сообщили 5 424 пользователей.

В работе Youtube произошел сбой. Об этом сообщает сервис Downradar.

По состоянию на 22:32 мск о сбоях сообщили 5 424 пользователей. Чаще всего жалуются пользователи из из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.

Большинство пользователей сообщают об общем сбое работы видеохостинга, еще 27% отмечают сбои в работе сайта. У 21% на Youtube не загружаются видео, у 4% проблемы с приложением.