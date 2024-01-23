В полиции рассказали подробности ДТП на Первомайском проспекте в Рязани

В результате происшествия пострадал один человек.

В понедельник, 22 января, примерно в 07:55, в Рязани, вблизи дома № 41 на Первомайском проспекте произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

44-летний местный житель на «Ладе Гранта», по предварительной информации, столкнулся с грузовым автомобилем «Шахман».

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.