В Пентагоне рассказали, когда передадут Украине первые истребители F-16

Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году.

В Пентагоне рассказали, когда передадут Украине первые истребители F-16. Об этом пишет ТАСС.

По словам помощницы министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Запад тайно отправит на Украину 60 истребителей F-16.