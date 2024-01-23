В Пентагоне рассказали, когда передадут Украине первые истребители F-16
Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году.
В Пентагоне рассказали, когда передадут Украине первые истребители F-16. Об этом пишет ТАСС.
По словам помощницы министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году.
Ранее сообщалось, что Запад тайно отправит на Украину 60 истребителей F-16.