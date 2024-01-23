В Москве мужчина зарезал отца за то, что тот положил его в психбольницу

В Москве мужчина зарезал отца за то, что тот положил его в психбольницу. Об этом рассказал источник РЕН.ТВ.

По данным канала, все случилось в квартире на Лесной улице. Злоумышленник нанес не менее девяти ножевых ударов по телу своего отца: шесть — в спину и три — в область солнечного сплетения.

«Предварительно, так мужчина хотел отомстить ему за то, что он положил его в психиатрическую больницу», — добавил собеседник.

Отмечается, что нападавший стоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2012 года.

Кроме того, мужчина был ранее судим за незаконное приобретение, передаче, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия.