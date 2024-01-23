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В Москве десятилетний мальчик ударил ножом соседа в пах

В Москве взрослый мужчина пострадал после потасовки с детьми. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации издания, стычка состоялась на 15 этаже здания. Дети шли из магазина домой и встретили неизвестного соседа. В лифте у них случился конфликт.

«На 15-м этаже мужчина вместе с детьми вышел в общий коридор — он дважды схватил за уши ребенка и толкнул его. Один из мальчиков позвонил старшему брату — тот поспешил на помощь», — пояснил источник издания.

Однако во время потасовки у одного из участников из кармана выпал нож. Десятилетний ребенок схватил его и ударил соперника в область паха. По предварительным данным, пострадавший сосед получил рану промежности, обстоятельства происшествия выясняются.

«По данным следствия, 22 января 2024 года на лестничной клетке жилого дома, расположенном на юго-западе Москвы, произошел конфликт между группой этнических азербайджанцев с соседом, в ходе которой несовершеннолетний участник группы нанес один удар ножом мужчине», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. В столичном СК отметили, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.