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В Курганской области из-за нападения волка погибла женщина

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате нападения волка в курганском поселке Курорт «Озеро Медвежье». Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.

«Ночью в поселок зашел волк. Прежде чем он был замечен и ликвидирован, четверо жителей получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все что могли», — написал он.

Глава округа отметил, что это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте, сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ. Территорию патрулируют правоохранительные органы.