В ходе спецоперации погиб житель Спасского района Дмитрий Елшанов

Ему было 37 лет. Посмертно его наградили орденом Мужества.

В ходе спецоперации погиб житель Спасского района Дмитрий Елшанов. Об этом сообщили «Спасские вести».

В 2023 году Елшанов заключил контракт с Минобороны России, служил в мотострелковых войсках. Он погиб 28 декабря 2023 года. Ему было 37 лет.

Церемония прощания состоялась во вторник, 23 января. Отпевание Елшанова прошло в храме в честь Воскресения Словущего в селе Сушки. Его похоронили с воинскими почестями.

Посмертно его наградили орденом Мужества. Награду родным военного вручил представитель военкомата. Соболезнования семье погибшего выразил Павел Малков.