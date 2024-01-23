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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
Согласно проекту, продавцы на кассе должны будут спрашивать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя. Если человек откажется его показывать, то напиток ему не продадут.

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом пишет RT.

Во вторник, 23 января, депутаты внесли в Госдуму проект федерального закона, запрещающего продавать энергетики детям и в емкостях объемом более 0,5 литра.

Согласно проекту, продавцы на кассе должны будут спрашивать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя. Если человек откажется его показывать, то напиток ему не продадут.

Нормы должны вступить в силу с 1 сентября этого года.