В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Согласно проекту, продавцы на кассе должны будут спрашивать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя. Если человек откажется его показывать, то напиток ему не продадут.

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом пишет RT.

Во вторник, 23 января, депутаты внесли в Госдуму проект федерального закона, запрещающего продавать энергетики детям и в емкостях объемом более 0,5 литра.

Согласно проекту, продавцы на кассе должны будут спрашивать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя. Если человек откажется его показывать, то напиток ему не продадут.

Нормы должны вступить в силу с 1 сентября этого года.