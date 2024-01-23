В Госдуме предложили выплачивать премии к юбилею супружеской жизни

На средства могут рассчитывать граждане, постоянно проживающие в России, а также при условии, что их брак не прекращался.

В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате за длительное время нахождения в официальном браке. Документ опубликован в базе Государственной думы.

Премии предлагают выплачивать к юбилею совместной жизни. Размер их планируют устанавливать в зависимости от продолжительности брака. К 20-летию совместной жизни 20 тысяч рублей, к 25-летию брака — 25 тысяч и так далее.

На средства могут рассчитывать граждане, постоянно проживающие в России, а также при условии, что их брак не прекращался.

Срок совместной супружеской жизни будет считаться с даты регистрации брака.