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В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать в феврале
В большинстве регионов страны температура будет соответствовать климатическим нормам.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина представила прогноз погоды на последний месяц зимы. Она поделилась с «Российской газетой», что в большинстве регионов страны температура будет соответствовать климатическим нормам.

По словам эксперта, в Москве на протяжении месяца температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов днем и от -6 до -11 — ночью. Она отметила, что возможны периоды похолодания, однако при этом среднесуточная температура начнет расти, к концу месяца повысившись на два градуса.

Аналогичная погода ожидается в других городах центральной части России, а также в Ленинградской, Псковской и Новгородских областях.

Холоднее всего будет в Сибири, Амурской области, Приморье, Хабаровском крае, на Чукотке и в Якутии. Температура в регионах может достигать -25 градусов мороза, а в Якутии — -30 градусов днем и -40 ночью.