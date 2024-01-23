В Брянской области БПЛА атаковали нефтяной терминал

В Брянской области БПЛА атаковали нефтяной терминал. Об этом пишет Baza.

По данным канала, обломки беспилотника обнаружили на территории «Нефтяной компании Русснефть-Брянск» в поселке Жеча Стародубского района. БПЛА врезался в резервуар № 3, но лишь оставил вмятину.

При этом известно, что этот нефтеналивной терминал уже более полугода полностью законсервирован. В состав терминала входят нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.

Пострадавших нет.