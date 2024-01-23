Умер российский музыкант, лидер группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко

Его песни звучали в фильмах «Кислород», «Питер ФМ», «Любовь в большом городе 2».

Умер российский музыкант, лидер группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на директора группы Дениса Рачкова.

Ефременко скончался вечером 22 января в Покровской больнице Петербурга. По словам Рачкова, музыкант чувствовал себя неважно с декабря. Последние концерты артист провел 19 января (с Markscheider Kunst) и 21 января (с проектом Tres Muchachos & compaňeros). Еще два мероприятия планировали в Москве в конце месяца.

Сергею Ефременко было 52 года.

Группа Markscheider Kunst основана в 1992 году. Она играла музыку, сочетающую в себе смесь латино, ямайских мотивов и ска. Песни Markscheider Kunst звучали в фильмах «Кислород», «Питер ФМ», «Любовь в большом городе 2». Также группа выступала в Рязани.