Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-5°
Срд, 24
Чтв, 25
-1°
ЦБ USD 87.92 -0.05 24/01
ЦБ EUR 95.83 -0.06 24/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
4 746
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
7 787
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
12 321
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
14 223
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
ТАСС: ученые не стали переводить стрелки «Часов судного дня»
Они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи».

Ученые не стали переводить стрелки «Часов судного дня», они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчела Бронсона.

Отмечается. что ранее издание сообщало, что «Часы судного дня» обновят на этой неделе, 23 января 2024 в 18 часов по Москве. Годом ранее стрелки были переведены на 10 секунд ближе к полуночи главным образом из-за ситуации вокруг Украины.

Справка:

Часы Судного дня — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Время, оставшееся на часах до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Фото: кадр из кинофильма «Хранители».