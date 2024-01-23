ТАСС: ученые не стали переводить стрелки «Часов судного дня»

Они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи».

Ученые не стали переводить стрелки «Часов судного дня», они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчела Бронсона.

Отмечается. что ранее издание сообщало, что «Часы судного дня» обновят на этой неделе, 23 января 2024 в 18 часов по Москве. Годом ранее стрелки были переведены на 10 секунд ближе к полуночи главным образом из-за ситуации вокруг Украины.

Справка:

Часы Судного дня — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Время, оставшееся на часах до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Фото: кадр из кинофильма «Хранители».