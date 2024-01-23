Суд продлил арест обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области

На этот раз — до 30 апреля.

Суд продлил арест Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Новый срок ареста — до 30 апреля.

Напомним, теракт на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км» произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

В начале декабря арестовали подозреваемого в подрыве Руслана Сидики. Позже следователи установили его причастность к попытке атаки на военный аэродром Дягилево. Отмечается, что Сидики действовал по заданию военной разведки Украины.