Столтенберг: НАТО нарастило присутствие у границ России для пресечения эскалации

По его словам, после начала российской спецоперации на Украине «для НАТО стали очевидны две задачи».

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нарастило присутствие у границ России для пресечения эскалации. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после начала российской спецоперации на Украине «для НАТО стали очевидны две задачи».

«Первая — это поддержка Украины… Другая цель — не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что НАТО добивается этого посредством усиления восточного фланга и инвестиций в оборону.

Ранее он заявил, что НАТО не видит угроз со стороны России.