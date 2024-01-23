Столтенберг: НАТО нарастило присутствие у границ России для пресечения эскалации
По его словам, после начала российской спецоперации на Украине «для НАТО стали очевидны две задачи».
Йенс Столтенберг заявил, что НАТО нарастило присутствие у границ России для пресечения эскалации. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, после начала российской спецоперации на Украине «для НАТО стали очевидны две задачи».
«Первая — это поддержка Украины… Другая цель — не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», — заявил генсек НАТО.
Столтенберг отметил, что НАТО добивается этого посредством усиления восточного фланга и инвестиций в оборону.
Ранее он заявил, что НАТО не видит угроз со стороны России.