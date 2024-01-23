Скончался режиссер киноверсии рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Норман Джуисон

Ему было 97 лет.

На 98-м году жизни скончался канадский режиссер Норман Джуисон. Об этом сообщило РИА Новости.

Агент Джуисона отметил, что мужчина скончался дома.

Отмечается, что режиссер семь раз номинировался на премию киноакадемии «Оскар», три раза — за лучшую режиссуру. В 1973 году он снял киноверсию рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». В 1985 году удостоился золотого приза на Московском международном кинофестивале (ММКФ) за картину «Армейская история». В 1988 году он получил серебряного медведя на Берлинском кинофестивале за режиссуру фильма «Во власти Луны».

Также Джуисон известен фильмами «Полуночная жара» (1967), «Скрипач на крыше» (1967) и «Ураган» (1999).