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Семья из Рязанской области победила в номинации в конкурсе «Династии России»
Награждение состоялось на сцене Дома молодежи на ВДНХ.

Семья из Рязанской области победила в номинации в конкурсе «Династии России».

23 января на Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые» определили победителей конкурсной программы «Династии России». Конкурс состоял из пяти частей: «Семейное шоу талантов», «Знатоки Родины», «Знание. Игра «Связь поколений», «Семейные рецепты», «На все руки мастер». В числе победителей оказались и семьи из Центрального федерального округа.

В номинации «Знание. Игра «Связь поколений» победила семья Соляковых из Рязанской области. Супруги Денис — настоятель Никольского храма села Новое Еголдаево и Надежда — учитель английского языка и хорового пения, воспитывают 9 детей. Они победители федерального телепроекта «Поем на кухне всей страной», конкурса «Семья года-2021» в номинации «Сельская семья», обладателями Премии Рязанской области «Признание».

Награждение состоялось на сцене Дома молодежи на ВДНХ.