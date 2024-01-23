Рязанские врачи прооперировали 11-летнего пациента с врожденной патологией

Ранее за подобной операцией детями пациентов направляли в федеральные клиники.

Врачи Рязанской ОДКБ удалили селезенку 11-летнего пациента лапароскопическим методом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

У мальчика из-за микросфероцитоза селезенка увеличилась в два раза. «Тяжелое течение такого заболевания угрожает жизни. Увеличена селезенка, нарушается свертывающая система крови. Периодически у таких больных бывают гемолитические кризы», — говорит заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ Олег Ларькин.

Хирурги удалили орган лапароскопическим методом впервые. По словам главврача ОДКБ Инны Лебедевой, ранее за этим детей направляли в федеральные клиники. «Теперь не надо ехать в столицу, наши специалисты успешно освоили малоинвазивный способ лечения здесь, в областной больнице», — подчеркивает медик.

«Вот теперь, впервые в нашей больнице, в условиях нашего отделения появилась возможность удалить селезенку лапароскопическим методом. Никаких больших разрезов. Всего четыре прокола на передней брюшной стенке. И уже через день после операции ребенок встал на ноги», — отмечает Олег Ларькин.