Рязанские полицейские помогли пассажирам и водителю сломавшегося в пути автобуса

В Александро-Невском районе сотрудники ДПС помогли водителю и пассажирам сломавшегося в пути автобуса. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Примерно в 04:30 на 325-ом километре трассы Р-22 «Каспий» полицейские заметили рейсовый автобус «Дагестан-Москва». Он частично стоял на проезжей части с включенными аварийными фарами. Водитель рассказал, что у него сломался топливный насос. В салоне автобуса находилось около 60 пассажиров.

«Инспектор ДПС лейтенант полиции Петр Завьялов и инспектор ДПС старший лейтенант полиции Сергей Калинин сообщили о происшествии в дежурную часть и организовали пересадку пассажиров в другой автобус, чтобы он отвез их в ближайшее кафе.