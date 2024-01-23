Рязанку осудят за преступления против половой неприкосновенности

Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Рязанку Евгению С. осудят за преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».

Заседание прошло во вторник, 23 января, в Советском райсуде. Процесс идет в закрытом режиме.

Женщину обвиняют по статьям 133 (Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), с использованием интернета) и 134 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летия; мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летия, совершенные совершеннолетним) УК РФ. Ей грозит до шести лет заключения.

Отмечается, что обвиняемая известна по деятельности по городским вопросам. Также она часто обращалась в различные государственные органы.