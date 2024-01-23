Рязанку осудят за наезд на велосипедиста

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2023 года. Женщина не уступила дорогу велосипедисту. Он получил тяжелые травмы. Рязанка покинула место аварии и не вызвала экстренные службы.

Рязанку осудят за наезд на велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2023 года. Женщина не уступила дорогу велосипедисту. Он получил тяжелые травмы. Рязанка покинула место аварии и не вызвала экстренные службы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места совершения преступления и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его рассмотрит суд.