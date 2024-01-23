Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии января

Данные статистики предоставил сервис по поиску работы SuperJob.

Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии января. Данные статистики предоставил сервис по поиску работы SuperJob.

На первом и втором месте расположились промышленный альпинист и водитель категории СЕ. Соискателям обещают заработную плату 150-230 тысяч рублей.

Далее идет водитель категории Е с зарплатой от 130 тысяч.

Замыкают рейтинг врач-педиатр и механик. Им обещают платить в месяц от 100 тысяч.