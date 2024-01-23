Россияне смогут заселяться в отели с помощью Госуслуг

Кроме того, рассматривается возможность использования биометрических данных.

Российское правительство в апреле 2024 года планирует принять акт о регистрации в отелях с помощью Госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, пишет РЕН.ТВ.

Кроме того, рассматривается возможность использования биометрических данных при заселении.

Разговор идет о предоставлении всех необходимых документов в электронном виде благодаря мобильному приложению Госуслуг.

Также рассматривается возможность удаленной регистрации гостей в отелях России и использования при заселении биометрии. Это происходит в рамках работы по нормативному регулированию в сфере туризма.