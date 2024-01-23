Российский суд оштрафовал Apple за отказ удалить книгу Гитлера «Майн Кампф» *

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей Apple за то, что он не стал удалять из приложения Apple Books книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф"*. Об этом пишет ТАСС .

Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей», — постановили в суде.

* книга «Майн Кампф» Адольфа Гитлера внесена российскими властями в список экстремистских материалов