Российские войска прорвали минно-взрывные заграждения ВСУ на купянском направлении

При отходе украинские боевики закладывают мины в окопы и блиндажи. Также они разбрасывают везде «сюрпризы»: речь идет о заминированных радиостанциях, магазинах стрелкового оружия и личных вещах.

Военные инженеры группировки войск «Запад» смогли проделать брешь в минно-взрывных заграждениях ВСУ сразу на нескольких участках на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при отходе украинские боевики закладывают мины в окопы и блиндажи. Также они разбрасывают везде «сюрпризы»: речь идет о заминированных радиостанциях, магазинах стрелкового оружия и личных вещах.