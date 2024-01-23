Путин заявил, что возрастные ограничения для страховки компани нужно устранить

Путин заявил, что возрастные ограничения для страховки компани нужно устранить. Его цитирует ТАСС.

На встрече президента с победителями всероссийских семейных конкурсов один из участников рассказал, что основному учредителю семейного бизнеса уже 80 лет, а ограничения — до 65 лет, и это не позволяет их предприятию попасть в льготную программу для малого бизнеса.

Поэтому Путин заявил, что возрастные ограничения для страховки компани нужно устранить.