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Путин считает, что программу льготной семейной ипотеку нужно продлить
Она действует до 1 июля 2024 года.

Путин считает, что программу льготной семейной ипотеку нужно продлить. Об этом пишет ТАСС.

По словам президента, в России нужно продлить программу льготной семейной ипотеки под 6%. Напомним, она действует до 1 июля 2024 года.

Он также добавил, что после подписания указа о статусе многодетной семьи они могут рассчитывать на равные льготы на всей территории России.

Ранее он заявлял, что правительство РФ думает над продлением льготной семейной ипотеки, однако решение должно исходить из реальных возможностей бюджета.