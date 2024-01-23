Под Рязанью задержали иностранца с поддельным патентом

Возбуждено уголовное дело.

Под Рязанью полицейские задержали иностранца с поддельным патентом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На посту ДПС «Реткино» правоохранители остановили машину. Ей управлял 26-летний уроженец Средней Азии. Во время проверки документов он предъявил патент на свое имя.

Полицейские усомнились в подлинности документа и направили его на экспертизу. Исследование подтвердило, что бланк не соответствует качеству схожей продукции, выпускаемой специализированным предприятием.

В итоге возбуждено дело по статье 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Также специалисты выяснили, что мужчина жил на территории России с нарушениями пребывания. Возбуждено административное производство.

* Патент — документ, дающий право иностранному гражданину работать у физического лица на территории РФ.