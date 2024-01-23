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Песков заявил, что российские войска не бьют по соцобъектам и жилым кварталам Украины
«Удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР», — сказал он.

Российские военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам — в отличие от киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля ответил на вопрос, можно ли считать утреннюю атаку по объектам на Украине ответом на удары по Донецку.

«Удары по Киеву и Харькову не могут быть ответом на удары по ДНР», — сказал он.