Патриарх Московский и всея Руси призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми

Глава РПЦ выступил во вторник, 23 января, на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Глава РПЦ выступил во вторник, 23 января, на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

«В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей. Особенно это актуально сейчас», — отметил патриарх.