Синоптики заявили, что на Рязанскую область надвигается циклон

Он принесет с собой метели.

На Рязанскую область надвигается теплый циклон. Он принесет с собой потепление и метели. Об этом рассказала Областному радио дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Татьяна Наумец.

По ее словам, с вечера 23 января и в течение двух последующих суток на территории Рязани и области будут преобладать теплые воздушные массы с запада. Ожидается мокрый снег.

Ночью будет до -8°С, днем до +1°С, ветер южный, вероятна сильная гололедица.