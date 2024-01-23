Команда ГРПЗ стала чемпионом региональных состязаний по волейболу среди женщин-ветеранов

Команда по волейболу Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) стала чемпионом региональных состязаний по волейболу среди женщин-ветеранов. В них приняли участие 6 команд: из Рязани, Скопина, Касимова, Михайлова (Рязанская область), Озёр и Воскресенска (Московская область).

Турнир состоял из нескольких игр. В финал вышли рязанские команды ГРПЗ и «Надежда» с активом из набранных очков в предыдущих турах. По итогам игры в общем зачете команда ГРПЗ стала чемпионом со счетом 2:1.

Генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов отметил: «В турнире наши волейболистки продемонстрировали высочайший профессионализм, выдержку, нацеленность на результат, уверенно обыграв соперников и заслуженно завоевав чемпионский титул. Желаю им новых и ярких побед».

Капитан сборной ГРПЗ Наталья Мисюрева поделилась своими впечатлениями: «У нас постоянно действующий сыгранный состав. Тренировки проходят на базе заводского клуба „Волна“. Сегодня команда в очередной раз показала сплоченность, спортивный дух и взаимовыручку. Игра была упорной и напряженной. Успех нам принесли огромное желание победить и, конечно же, поддержка болельщиков».

Чемпионат впервые прошел в Рязани. Организаторами являются Министерство физической культуры и спорта Рязанской области и Рязанская федерация волейбола.