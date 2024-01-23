Глава рязанской Госжилинспекции проведет прямой эфир и ответит на вопросы жителей города
Эфир состоится 24 января в 16.00
Глава рязанской Госжилинспекции проведет прямой эфир и ответит на вопросы жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Эфир состоится 24 января в 16.00. На нем планируют обсудить какие работы обязаны выполнять управляющие компании, когда жильцам положен перерасчет платы за ЖКУ и зачем жильцам многоквартирного дома нужны собрания.
Также руководитель Госжилинспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк ответит на вопросы рязанцев. Свои вопросы рязанцы могут написать в комментариях