Глава рязанской Госжилинспекции проведет прямой эфир и ответит на вопросы жителей города

Эфир состоится 24 января в 16.00

Глава рязанской Госжилинспекции проведет прямой эфир и ответит на вопросы жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Эфир состоится 24 января в 16.00. На нем планируют обсудить какие работы обязаны выполнять управляющие компании, когда жильцам положен перерасчет платы за ЖКУ и зачем жильцам многоквартирного дома нужны собрания.