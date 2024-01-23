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Детский омбудсмен Евдокимова сообщила, что здоровью госпитализированного школьника ничего не угрожает
Отмечается, что в данной ситуации законным представителям мальчика грозит, как минимум, административная ответственность.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова сообщила, что здоровью госпитализированного школьника ничего не угрожает. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

"Держу на контроле ситуацию с подростком, который, по предварительной информации, употребил спиртной напиток на территории школы № 11 г. Рязани. Главное, что в настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает", — написала она. Евдокимова обратила внимание родителей на необходимость формирования у детей законопослушного поведения и уважения к моральным ценностям, принятым в обществе.

Отмечается, что в данной ситуации законным представителям мальчика грозит, как минимум, административная ответственность.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани госпитализировали ученика школы № 11.

Фотография со страницы Анжелики Евдокимовой в соцсетях