Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за утечку персональных данных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил необходимость принятия законов участившимися случаями утечек.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты об ужесточении наказания за утечку персональных данных. Об этом сообщила « Москва 24 » со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Первая инициатива предполагает изменения в КоАП РФ. Так, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей предлагается установить штраф от трех до пяти миллионов рублей (за утечку данных до десяти тысяч граждан), от пяти до десяти миллионов (за утечку данных от 10 до 100 тысяч граждан) и от 10 до 15 миллионов (за утечку данных более 100 тысяч граждан). За повторную утечку — штраф предполагается на сумму в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год.

Между тем, за утечку информации, включающей специальную категорию персональных данных (например, медицинской информации), штраф для юрлиц может составить от 10 до 15 миллионов рублей.

За незаконное использование персональных данных пользователей вторым документом предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей или утвердить лишение свободы на срок до четырех лет. Если информация содержит специальные категории персональных данных или биометрические персональные данные, то предусматривается штраф в размере до 700 тысяч рублей.

Для преступлений, связанных с незаконным использованием личных данных в корыстных целях, предлагается ввести штраф в размере одного миллиона рублей и тюремный срок до шести лет. Преступления, связанные с трансграничной передачей персональных данных, предлагается наказывать лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом до 2 миллионов рублей с повышением срока и суммы до десяти лет и трех миллионов рублей.

Авторы инициативы уверены, что меры заставят компании инвестировать в повышение уровня защиты данных пользователей от мошенников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил необходимость принятия законопроектов участившимися случаями утечек персональных данных. Ранее в своем телеграм-канале он организовал опрос о мнении россиян к таким изменениям. Большая часть аудитории приняла их положительно.