«АвтоВАЗ» в 2025 году выпустит обновленную «LADA Niva» с двигателем 1.8

«АвтоВАЗ» в 2025 году выпустит обновленную « LADA Niva » с двигателем 1.8. Официальные представители завода заявили, что в следующем году будет запущено производство двух внедорожников, оснащенных новым ДВС:

Niva Travel; Niva Legend.

Но пока не сообщается, будет ли укомплектован внедорожник « LADA Niva Travel» представленным недавно мотором 1.8 EVO или другой модификацией такого же объема.

При этом президент предприятия «АВТОВАЗ» Максим Соколов рассказал, что установка 16-клапанного двигателя объемом 1.6 литра на новые внедорожники не запланирована.

Если же обратить внимание на машины серии «LADA Niva», которые сегодня представлены в продаже, то они укомплектованы безальтернативным двигателем объемом 1.7 литра, работают на бензине.

Представленная модификация мотора позволяет развивать 83 л. с. и 129 Нм крутящего момента. Примечательно, что уже в текущем году российское предприятие представит на обозрение публике внедорожники «LADA Niva Sport».

По словам Соколова, запланирован также выпуск обновленной версии кроссовера «Niva Legend».

Выпуск авто запланирован как минимум до конца 2027 года, когда представленной модели исполнится ровно 50 лет. Она пользуется стабильно высоким спросом на российском рынке, а также поставляется на экспорт.

За прошедший год с конвейеров сошло более 91 тысячи автомобилей семейства Лада Нива. За 12 месяцев 2023 года продали более 92 000 авто, что в 2,4 раза больше, чем за прошлый период.

Данные аналитики показывают, что спрос, как объем продаж автомобилей семейства Лада, в ближайшие годы будет расти, поэтому производитель направит все усилия на модернизацию и расширение имеющегося автопарка.