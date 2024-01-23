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36-летнему рязанцу грозит десять лет колонии за мошенничество
Он занимался сбором денег в интересах телефонных мошенников.

Рязанские полицейские завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 36-летнего жителя областного центра. По версии сотрудников МВД, мужчина занимался сбором денег в интересах телефонных мошенников, пишет пресс-служба ведомства.

В ноябре 2023 года в полицию поступили заявления от шести жителей Рязани в возрасте от 66 до 94 лет. Им звонили неизвестные и сообщали, что кто-то из их близких родственников или знакомых совершил серьезное ДТП, и для освобождения от уголовной ответственности требуется крупная сумма денег (от 180 тысяч рублей до миллиона). Пенсионеры называли свои адреса и соглашались передать пакеты с деньгами курьерам. Ущерб потерпевшим составил 2 миллиона 865 тысяч рублей. Тогда были возбуждены уголовные дела по части 2, части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовные дела были соединены в одно производство.

В результате полиция задержала злоумышленника — 36-летнего ранее несудимого мужчину. По версии правоохранителей, он действовавшего по указаниям кураторов из зарубежного мошеннического колл-центра. Ему предъявлены обвинения по шести фактам мошенничества в значительном и особо крупном размерах. Мужчине грозит десять лет лишения свободы.