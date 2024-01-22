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Зеленский подписал указ о сохранении национальной идентичности украинцев в России
Отмечается, что указ подписан из-за того, что идентичности украинцев якобы угрожает опасность.

Зеленский подписал указ о сохранении национальной идентичности украинцев в России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что указ подписан из-за того, что идентичности украинцев якобы угрожает опасность.

В указе говорится, что кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях — на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации.