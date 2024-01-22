Зеленский обвинил Россию в самостреле по Донецку
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 28 человек погибли, еще 30 пострадали при обстрелах со стороны украинских войск.
Зеленский обвинил Россию в самостреле по Донецку и «выразил соболезнования» родным погибших. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП.Крым».
Политик заявил, что «российские нелюди» нанесли особо жестокий удар по Донецкой земле.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 28 человек погибли, еще 30 пострадали при обстрелах со стороны украинских войск.