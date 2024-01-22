Венгрия не будет поставлять оружие Украине

Но другим странам мешать это делать не будет.

Венгрия не намерена участвовать в предоставлении Украине военной помощи на пять млрд евро в год из специального фонда Евросоюза. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

Сийярто также отметил, что Венгрия не будет препятствовать другим странам в поставке оружия Украине.

«Мы не готовы принимать участие в каком-либо процессе, который приведет к увеличению поставок оружия на Украину. Согласно предложению Еврокомиссии, Венгрия должна будет заплатить до 23 млрд форинтов (60 млн евро — прим. ред.) в течение года после принятия решения, чтобы другие страны поставляли оружие Украине. Очевидно, что Венгрия это не поддержит и не станет поставлять оружие Украине. В то же время мы не можем и не хотим препятствовать другим поставлять оружие на основании их собственных национальных решений», — сказал глава МИД Венгрии.

Отмечается, что Сийярто сообщил, что попросил министров других стран учесть позицию Венгрии при вынесении окончательных решений по этому вопросу.

«Мы не будем тратить 23 млрд форинтов за один год из денег венгерских налогоплательщиков на отправку оружия на Украину. Это только продлит войну и страдания, от этого погибнет еще больше людей и произойдет еще больше разрушений», — сказал он.

Также Сийярто добавил, что вместо поставок оружий надо добиваться прекращения огня и начала мирных переговоров.