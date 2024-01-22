В Воронеже нашли связанное тело 17-летней девушки рядом с мусорными баками

В Воронеже нашли тело 17-летней девушки. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ .

Тело девушки лежало в бауле с вещами. Оно было сложено пополам и связано веревкой. На голове и ногах были надеты пакеты.

В убийстве подозревают ее 28-летнего знакомого — жителя Мичуринска Тамбовской области. Сейчас его разыскивает полиция.

«Выяснилось, что он сам рассказал о совершенном убийстве знакомой, а также о том, что хочет спрятать тело», — рассказал источник РЕН ТВ.

Известно, что убитая является жительницей города Новомосковска Тульской области.