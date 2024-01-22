В Волгоградской области мачеха истязала шестилетнюю падчерицу-инвалида

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы Котова, которую подозревают в систематических побоях шестилетней падчерицы-инвалида, а также в угрозах девочке ножом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК по региону.

«С ноября 2022 года по октябрь 2023-го она систематически наносила девочке побои, причиняя не только физическую боль, но и психические страдания. Кроме того, в один из дней фигурантка, взяв нож, высказала в адрес малолетней падчерицы угрозу причинения тяжкого вреда здоровью», — отметили правоохранители.

По данным следствия, 29-летней женщине предъявлено обвинение в истязании и угрозах причинения тяжкого вреда здоровью в отношении ребенка. О фактах насилия стало известно от соседей. Сейчас девочка проживает с бабушкой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.