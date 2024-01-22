В Свердловской области ребенок умер в кроватке, заваленной одеждой

В Первоуральске маленькая девочка умерла в своей кроватке, которую завалили одеждой. По словам знакомых, ребенок рос в неблагополучной семье. Об этом пишет URA.RU.

«Мы неоднократно пытались привлечь эту семью, обращались в полицию и в органы опеки. В итоге жизнь девочки вот так прервалась. Отец заложил ее шмотками, она задохнулась в детской кроватке», — рассказала соседка.

Также она сообщила, что отец девочки злоупотреблял алкоголем, сменил множество жен, а последнюю супругу бил во время беременности.