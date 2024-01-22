В Свердловской области молодая пара задохнулась в машине

В поселке Зайково Ирбитского района молодой человек и девушка насмерть задохнулись выхлопными газами, находясь в заведенной машине. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, пишет URA.RU.

«Молодой человек, которого искали на днях, найден мертвым с девушкой. Пара находилась в гараже с заведенным автомобилем, вследствие чего задохнулись выхлопным газом», — передает telegram-канал «Инцидент Ирбит».

Отмечается, что молодой человек якобы покинул дом после конфликта и так и не вернулся.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что погибших нашел дедушка юноши.