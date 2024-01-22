В США призвали Украину «не стесняться» в агрессии к России

Такое заявление сделал экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

В США призвали Украину «не стесняться» в агрессии к России. Об этом пишет РЕН ТВ.

Такое заявление сделал экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

Он считает, что Украине не нужно стесняться агрессии в отношении России.

В качестве примера он вспомнил, что большая часть населения Германии была уничтожена для победы над ней во время Второй мировой войны. Также военный вспомнил, как США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.