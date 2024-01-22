В Рязанской области при столкновении двух автомобилей пострадали два человека

66-летний местный житель на «Шевроле Нива», по предварительной информации, столкнулся с ВАЗ-2107.

В пятницу, 19 января, примерно в 14:35, в Шацком районе на 349-ом километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по регионе.

66-летний местный житель на «Шевроле Нива», по предварительной информации, столкнулся с ВАЗ-2107.

В результате происшествия оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.