В Рязанской области мужчине дали штраф за покушение на дачу взятки

Его судили по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ.

В Рязанской области прошел суд над 42-летним жителем Уфы, которого обвиняли в покушении на дачу взятки (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае 2023 подсудимого остановил инспектор ДПС в Ряжском районе для проверки документов. При проверке личности водителя выяснилось, что мужчина лишен водительских прав.

«С целью избежания ответственности при ознакомлении с протоколом об административном правонарушении подсудимый попытался осуществить дачу взятки в виде денежных средств», — установил суд.

В результате мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.