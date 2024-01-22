В Рязани засняли необычное оптическое явление
В понедельник, 22 января, в Рязани заметили необычное оптическое явление - паргелий. Он возникает в воздухе благодаря кристаллам льда и преломленным солнечным лучам.
В Рязани засняли необычное оптическое явление. Фото опубликовали в группе «Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия».
В понедельник, 22 января, в Рязани заметили необычное оптическое явление — паргелий. Он возникает в воздухе благодаря кристаллам льда и преломленным солнечным лучам.
Фотографии сделали в районе Олимпийского городка.